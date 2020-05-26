Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
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Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
26.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:19

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Ankara'dan Çıraderesi Mahallesi'ne gelen 9 kişilik ailenin 2 ferdinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle, Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Cami hoparlöründen mahallenin karantina altına alındığı duyuruldu.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Mahallemiz olan Çıraderesi, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. Sebebi ise 13 Mayıs'ta Ankara'dan iki vatandaş geliyor, 21 Mayıs'ta hastalanıyorlar ve hastaneye gidiyorlar. Testleri pozitif çıkıyor, o yüzden mahalle karantinaya alındı. Mahallemiz 16 hane, 65 kişi yaşıyor. Mahalleden anons yapılarak vatandaşlarımız bilgilendirildi. İhtiyaçlar ise Yozgat Valiliği tarafından karşılanacak" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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