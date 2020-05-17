Yozgat'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Yozgat'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
17.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:16
Yozgat'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde 17 gün önce karantina kararı alındığı hatırlatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı aktarılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucu karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA