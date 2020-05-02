Yozgat'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
02.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:20
Yozgat'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina sonlandırıldı.
Yozgat'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina sonlandırıldı.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde 18 gün önce karantina kararı alındığı hatırlatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı aktarılan açıklamada, karantinanın yapılan tetkikler sonucu sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA