Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde 1 Mayıs saat 23.00 itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA