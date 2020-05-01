Yozgat'ta bir köy karantina altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde korona virüs (Covid-19) salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA