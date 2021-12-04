Yozgat'ta bir kişi silahla yaralandı
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanı, tabancayla vurularak yaralandı.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanı, tabancayla vurularak yaralandı.
F.Y, kent merkezi Lise Caddesi'nde yürüdüğü sırada, T.K.G'nin tabancayla açtığı ateş sonucu sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, F.Y'yi Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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