Yozgat'ta bir kişi otel odasında ölü bulundu
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Yozgat'ta bir kişi otel odasında ölü bulundu

17.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:51
Yozgat'ta bir kişi otel odasında ölü bulundu

Yozgat'ta bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yozgat'ta bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kent merkezindeki bir otelde yaklaşık 1,5 yıldır konaklayan Ö.P. (57), kaldığı odada hareketsiz halde bulununca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ö.P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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