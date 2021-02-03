İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:30

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.

İddiaya göre, E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi.

Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti.

Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.

Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyata alındı.

Gözaltına alınan E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel Konya İzmir Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:30:58. #1.14#
title