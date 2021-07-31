Yozgat'ta bir fabrika çatısına kurduğu GES ile enerji maliyetini düşürüyor

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde çorap üretimi yapan fabrika, elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdurdu.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde çorap üretimi yapan fabrika, elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdurdu.

Yıllık ortalama 2 milyon 300 bin kilovatsaat enerji tüketen fabrika, 5 bin 500 metrekare çatısına kurulan GES ile tükettiği enerjinin yüzde 43'ünü güneşten sağlayacak.

Fabrika Genel Müdürü Eyüp Çam, gazetecilere, çorap imalatı yaptıklarını ve üretimin yüzde 95'ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

En büyük giderlerinin enerji olduğunu bunu düşürmek için uzun süredir çalışma yaptıklarını belirten Çam, "GES üzerinde çalışma yaparak proje hazırladık. Fabrikamızın çatısını güneş enerji panelleriyle kapladık." dedi.

Yılda 2 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik tükettiklerini ve bunun da fabrika için büyük bir maliyet olduğunu aktaran Çam, "Yaptığımız bu proje ile tükettiğimiz enerjinin yüzde 43'ünü güneşten karşılayacağız. Burada amacımız kendi elektriğimizi kendimiz üreterek maliyetleri düşürmek ve Avrupa ülkeleriyle daha iyi rekabet edebilmektir." diye konuştu.

Güneş enerji santrallerinin çevreye hiçbir zararının olmadığını ve fayda sağladığını anlatan Çam, "Fabrikamızda 250 işçi istihdam ediyoruz. Daha fazla istihdam sağlamak ve daha fazla ihracat yamak amacıyla yen bir fabrika kurma çalışmamız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul