Yozgat'ta bir apartman karantinaya alındı
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
07.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:15
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ziya Polat başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi 2. Bacanakzade Sokak'taki bir apartmanın, salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA