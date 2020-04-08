Yozgat'ta bazı yerler "riskli alan" ilanı Yozgat merkezde bazı yerler "riskli alan" ilan edildi.

Yozgat merkezde bazı yerler "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Medrese ve Yukarı Nohutlu (2. Mıntıka) Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 52 bin 170 metrekare büyüklüğündeki bölgenin, riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine göre alındı.

Kararda, riskli alanın kroki ve koordinatı da yer aldı.

Kaynak: AA