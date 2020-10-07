Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
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Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma

07.10.2020 03:15 | Son Güncelleme: 07.10.2020 03:18
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma

Cumhurbaşkanı kararıyla Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat'ın merkez ilçesindeki Köseoğlu ve Medrese mahallelerindeki bazı taşınmazların, Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, Yozgat Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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