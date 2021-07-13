Yozgat'ta bayram tedbirlerinde 400 polis görev yapacak
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Yozgat'ta bayram tedbirlerinde 400 polis görev yapacak

Yozgat'ta bayram tedbirlerinde 400 polis görev yapacak
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı için 400 personel ile asayiş ve güvenlik tedbiri aldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı için 400 personel ile asayiş ve güvenlik tedbiri aldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, gazetecilere, vatandaşın güven ve huzur içerisinde Kurban Bayramı geçirmesini için bir dizi tedbir aldıklarını söyledi.

Esertürk, bayram öncesi yollarda trafik yoğunluğunun artmaya başladığını belirterek, "Sürücülerin kazasız belasız seyretmeleri için gerekli önlemleri aldık. Geçmiş yıllara baktığımızda özellikle tatillerde gidiş ve dönüşlerde trafik kazaları meydana geliyor. Bu nedenle 66 noktada trafik uygulaması yapacağız. Sürücüleri hız yapmamaları, araç kullanırken telefon kullanmamaları, emniyet kemerini takmaları ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyaracağız." dedi.

Amaçlarının ceza uygulamak olmadığını anlatan Esertürk, "Özellikle uzun yoldan gelen sürücülerimizi yolda durdurarak, çay ikramında bulunacağız, dinlendireceğiz ve içinde çeşitli bilginin bulunan broşür vereceğiz. Bayram süresince 400 personel ile tedbir alırken, 66 noktada da 200 personel görev yapacak." diye konuştu.

Esertürk, kurbanlık satış noktalarında da tedbir aldıklarını, vatandaşı sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı sürekli bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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