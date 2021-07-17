Yozgat'ta bayram tatili yolunda 'çay molası'

YOZGAT'ta polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri 'mola sizden çay bizden' sloganı ile durdurup, çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.

YOZGAT'ta polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri 'mola sizden çay bizden' sloganı ile durdurup, çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin' projesi kapsamında Yozgat-Sorgun yolunun 25'inci kilometresinde uygulama yaptı. Bayram tatili için yola çıkan sürücüler polis tarafından durdurulup, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kontrol noktasında sürücü ve yolculara çay da ikram edilip, dinlenmeleri sağlandı. Trafik ekipleri, Yozgat -Kırıkkale, Yozgat -Sivas, Yozgat-Kayseri, Yozgat-Çorum il sınırları bölgesinde toplam 327 kilometrelik yol ağında 66 kavşakta 400 personel ile bayram süresince görev yapacak.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Zekai Doğanay, "Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir sorumluluk alanına sahibiz. Yaklaşık 327 kilometrelik bir yol ağımız mevcut. Bu yol ağımızda sabit kavşaklarda bekleme yapan ekiplerimiz mevcut. Bunun haricinde 5 noktada radar araçlarımızla hız denetimi yapılmaktadır. Ayrıca iki noktada Kırıkkale-Yozgat, Sivas-Akdağmadeni arasında da araç sürücülerimizi durdurarak mola vermelerini sağlayıp çay ikramında bulunuyoruz. Yani 'mola sizden çay bizden' sloganıyla hareket ediyoruz. Sürücülerimizden tek isteğimiz uzun yolculuk yaptıkları için havaların da sıcak olması nedeniyle sık sık mola vermelerini, araç sürerken cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu vesile ile gidecekleri noktalara güvenli bir şekilde gitmelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu