Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı

10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:04

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.



Sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü. - YOZGAT

Kaynak: İHA