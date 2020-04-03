Yozgat'ta ATM'lerin önüne sosyal mesafe barikatı Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla otomatik para çekme makineleri önüne barikat yerleştirildi.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla otomatik para çekme makineleri önüne barikat yerleştirildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, banka şubelerinin içerisi ve dış bölümündeki para çekme makinelerinin önüne ve PTT şubelerinde kalabalık oluşmaması, buralarda sıraya giren kişiler arasında en az bir metre mesafe sağlanması ve otomatik para çekme makinelerinin yanına el dezenfektanı konulması istendi.

Bunun üzerine banka önlerinde sosyal mesafenin korunması için barikat yerleştirildi.

Kaynak: AA