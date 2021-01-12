Yozgat'ta atık variller sokak köpeklerine "yuva" oldu
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Yozgat'ta atık variller sokak köpeklerine "yuva" oldu

12.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:00
Yozgat'ta atık variller sokak köpeklerine

Yozgat Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla, sahipsiz köpekler için 20 noktaya atık varillerden yapılan yuvalar yerleştirildi.

Yozgat Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla, sahipsiz köpekler için 20 noktaya atık varillerden yapılan yuvalar yerleştirildi.

Ekipler, atık varilleri köpek evlerine dönüştürerek kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren sokak hayvanlarını bir an olsun sahipsiz bırakmadıklarını belirtti.

Hayvanların beslenme odaklarının sürekli kontrol edildiğini ve mama takviyelerinde bulunulduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Kısıtlama sürecinde de ekiplerimiz sahada sokak hayvanlarımızın yanında oldu. Havaların soğumasıyla kedi evlerini şehrimizin birçok noktasına yerleştirdik. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ni örnek alarak varilleri sokak hayvanları için köpek evlerine dönüştürdük. Bu sayede variller hem geri dönüşüme kazandırıldı hem de can dostlarımız yeni yuvalarına kavuştu. Projede emeği geçen çeşitli dernek ve hayvanseverlere hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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