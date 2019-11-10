Yozgat'ta Atatürk düzenlenen törenle anıldı

10.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:34

Yozgat'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Anma programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından bir öğrenci 'Zerreden Deryaya' adlı şiiri okudu. Daha sonra katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen 'Kurtuluşun Işığında Kıvılcım Mustafa Kemal Atatürk Oratoryosu' katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından program Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA