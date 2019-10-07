Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

07.10.2019 13:40

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.



Yozgat Belediyesi ekipleri Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi ve Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerinde asfalt, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sundu.



Tamamlanan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarımızın ilk etabı olan Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi, Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerimizin çalışmalarını tamamladık. Daha önce çamur ve toz içinde olan Spor Vadisi Bölgesi'nde yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Daha sonra kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölgede çok fazla vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizin yol mağduriyetlerini giderdiğimiz için mutluyuz. Bahçeşehir Mahallesi sakinleri de uzun süredir yollarının düzenlenip asfaltla kavuşmasını bekliyordu. Bu bölgeyi de programlarımıza dahil ederek çalışmalarımızı tamamladık. Sarıtopraklık Mezarlığı da kötü ve bozulan yolları ile vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Merhumlarımızı ziyaret mezarlıkta edecek olan vatandaşlarımızın da sorunları çözülmüş oldu. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA