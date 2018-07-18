Yozgat'ta Asayiş

Yozgat'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesine bağlı Beşkavak köyünde E.B'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

E.B'nin evinde yapılan aramada, 203 Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve tarihi obje, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B, jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonu

Sorgun ilçesi Mükremin Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve aynı yerde ikamet ettiği tespit edilen M.C.B'nin yasa dışı Hint keneviri bitkisi ektiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 293 gram kenevir tohumuyla saksı içerisinde toplam 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan M.C.B, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Çayıralan ilçesi Evciler ve Curali köylerinde mangal kömürü imal eden vatandaşların çadırlarında yaptıkları aramadaysa 17 ruhsatsız av tüfeğiyle 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi yakalanırken, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Tüfek ve tabanca sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.