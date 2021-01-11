Yozgat'ta arazi kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan arazi kavgasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde A.Y, M.Y. ve E.Ç.Y. aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle O.Y. ve A.Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerini bastı. İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar tabanca, av tüfeği ve bıçakla birbirine saldırdı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun ve saçma isabet eden iş yeri sahibi A.Y. ile bıçaklanan A.Y. ağır yaralandı. M.Y., E.Ç.Y. ve O.Y. de çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Y. ve A.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı