Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
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Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide, AA foto muhabirleri tarafından çekilen 84 fotoğraf yer aldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam dilediğinde bulundu.

Devletin hainlerle çok mücadele ettiğini bundan sonra da edeceğini belirten Polat, "Bu topraklarda oyunlar oynanıyor. Evelallah, bu asil millet her türlü oyunu bozmaya kadir. Allah, bu milletten razı olsun. İçimizdeki hainlere, FETÖ olur, PKK'sı olur, PYD'si olur, hangisi olursa olsun millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hepsiyle mücadele etmeye gerekirse canımızı vermeye hazırız." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

Hak ile batıl savaşının hiç bitmeyeceğini ifade eden Köse, "Biz her zaman hak tarafında, vatan, bayrak, ezan tarafında olacağız. Geçmişte atalarımız bu vatan için şehit oldu, bugün belki bizler, yarın da bizim evlatlarımız bu vatan için şehit olacak. Bu vatanın aziz evlatları da vatanı kimseye yedirmeyecek, kimseye vermeyecek. Bunu özellikle Türkmen şehrinden ilan etmek istiyorum." diye konuştu.

Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
Yozgat'ta Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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