Yozgat'ta Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
Yozgat'ta besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
20.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:32
Yozgat'ta besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyünde bir besi çiftliğinde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Z.Y'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Köyde jandarmayı görünce içinde 199 uyuşturucu hap bulunan poşeti okul bahçesine atan Z.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA