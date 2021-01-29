Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:42
Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye aşı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye aşı yapıldı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan aşılama sürüyor.

Aşı programı kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi.

Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleriyle belirlenen yaş kademelerine göre aşılama çalışması sürerken, Yozgat genelinde 14 Ocak'ta sağlıkçılarla başlayan aşı çalışmasında bugüne kadar 9 bin 989 kişiye aşı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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