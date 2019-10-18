Yozgat'ta 86 acemi er yemin etti

18.10.2019 13:28

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 86 acemi er için yemin töreni düzenlendi.



İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Değerli askerlerimiz, bugün kutsallarımız üzerine bayrağımız, silahımız üzerine yemin ettiniz. Öncelikle bugüne kadar şehit olan tüm asker, polis kamu görevlilerimize ve vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine Allah bayrağımızı indirmesin ezanımızı dindirmesin. Sizlerde artık bir anlamda Yozgatlı'sınız. Askerlik hepimizin için çok önemli bir değerdir. Bizim hayatımızda en önemli yer kapsayacak hatıraların olduğu yer askerliktir, buradan güzel hatıralarla arkadaşlıklarla ayrılacaksınız. Ben hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.



İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, "Genç silah arkadaşlarım, sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların tanıklığında silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine and içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun simgesidir. Şu andan itibaren vatan hizmeti görevini sizden önceki büyüklerinizden devraldınız kutsal nöbeti yerine getirip sizden sonraki kardeşlerinize bayrağı devredeceksiniz. Bu vesile ile andınızın sizlere, ailenize ve Türk Silahlı Kuvvetlere ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından acemi erler yemin etti. Daha sonra birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi. Tören sonunda yemin eden erler, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Askerler aileleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile asker yakınları katıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA