Yozgat'ta 852 Kişi Şehirden Köylere Göçtü

31 Mart yerel seçimleri öncesi 01-17 Ocak 2019 tarihleri arasında 852 kişinin il merkezinden köylere göç ettiği bildirildi.

Yozgat Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimiz merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerde askı sürecinde, 01-17 Ocak 2019 tarihleri arasında, resmi kayıtlara göre, 852 kişinin merkezden köylere adres taşıma işlemi yaptığı tespit edilmiş olup, konuyla alakalı gerekli takipler yapılmaktadır. Öte yandan, beyan edilen adreslerde oturmayanlar ile ilgili ise gerekli idari işlemler yapılmaktadır" denildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA