Yozgat'ta 8 kırsal kalkınma projesine 6 milyon lira destek sağlandı

31.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:46

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat'ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal ve tarımsal kalkınmaya önem verdiklerini aktararak, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kentteki 8 projeye 6 milyon 478 bin hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Bu yıl proje sayısını artırmayı, hibe desteklerini daha yüksek rakamlara çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Başer, yeni yılda tüm ilçelerde kırsal kalkınma odaklı çalışmalara ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA