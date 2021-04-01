Yozgat'ta 71 otizmli birey ve ailesine psikososyal destek sağlanıyor
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Yozgat'ta 71 otizmli birey ve ailesine psikososyal destek sağlanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta 71 otizmli birey ve ailesine psikososyal destek sağlanıyor

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, il genelinde, otizm spektrum bozukluğu olan 71 bireye, aile yanında evde bakım hizmeti ile psikososyal destek hizmeti sağlayarak yaşamlarının her döneminde destek olamaya çalıştıklarını bildirdi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, il genelinde, otizm spektrum bozukluğu olan 71 bireye, aile yanında evde bakım hizmeti ile psikososyal destek hizmeti sağlayarak yaşamlarının her döneminde destek olamaya çalıştıklarını bildirdi.

Neşeli, yazılı açıklamasında, 2 Nisan'ın otizmli bireylere dikkat çekilen bir gün olduğunu aktardı.

Neşeli, şunları kaydetti:

"Bugünde otizmin erken tanı ile teşhisi, sağlık ve sosyal hizmete erişimleri, aileleri ile birlikte toplumsal yaşama katılımları için ilimiz genelinde mavi ışık ve açık alan etkinlikleri ile aileleri bilgilendirmeye otizmli bireylere destek olmaya kısacası farkındalık oluşturmaya çalışacaktır. İl Müdürlüğü olarak otizm spektrum bozukluğu olan ilimiz genelindeki 71 bireye aile yanında evde bakım hizmeti ile psikososyal destek hizmeti sağlayarak yaşamlarının her döneminde destek olamaya çalışmaktayız."

Neşeli, otizmli bireyler ile özel gereksinim gerektiren çocukların bakımı, eğitim ve rehabilitasyonu, bağımsız yaşam becerilerine destek sağlamak ve ailelerinin kendilerine daha fazla vakit ayırabilmeleri için Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Kovid-19 salgınının etkisinin sona ermesi ile 19 yaş üstü özel gereksinimli bireylere gündüzlü bakım hizmeti sunulacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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