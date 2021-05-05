Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
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Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı

Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş 7 çeşit yerli patates tohumundan Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimi yaptı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş 7 çeşit yerli patates tohumundan Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimi yaptı.

Yozgat'ta yerli patates çeşitlerinin çiftçiler tarafından tanınması ve üretimi yapılması konusunda Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey ve Nahita isimli yerli patates tohumlarını, Boğazlıyan ilçesinde 6 dönümlük alanda toprakla buluşturarak deneme ekimi yaptı.

Yozgat'ta geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekimi yapıldığını bu yıl ise bu sayıyı 10 bin dekara çıkarmak istediklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, "Yozgat'ta özellikle yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili son 3 yıldır denemelerimiz var. Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile birlikte onlara bağlı araştırma enstitüleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmada bugün Boğazlıyan ilçesinde Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden gelen tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün 7 çeşit yerli tohumumuzu ektik. İnşallah ilimize hayırlı olur" dedi.

Boğazlıyan'da bin 500 dekar alana yerli ve milli patates deneme ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu ise "Son 4 yıldır ilçemizde patates ekimi giderek yaygınlaşmaya başladı. Geçen yıl 6 bin dönüm üzerinde patates ekimi yapılırken bu yıl 10 bin dönüm üzerinde patates ekimi olacak. Geçen yıl tarım il müdürlüğümüzün yerli ve milli tohumlarımızın deneme ekimini yaptığını gördük, ürünlerin verim ve kalitesi hoşumuza gitti. Biz de bunu Boğazlıyan'da denemek istedik. Diğer Avrupa'dan gelen tohumlara nazaran yerli ve milli tohumları görmek istedik. Başarılı olmak durumunda neden Avrupa'nın tohumunu ekelim dedik ve ilk deneme ekimlerine başladık. İnşallah 4 ay sonra hasatta da iyi neticeler alırız" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 7 çeşit yerli patates tohumu deneme ekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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