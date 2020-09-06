Yozgat'ta 62 yaşındaki kadın KPSS'ye girdi
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Yozgat'ta 62 yaşındaki kadın KPSS'ye girdi

Yozgat'ta 62 yaşındaki Hülya İpek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) girdi.

Yozgat'ta 62 yaşındaki kadın KPSS'ye girdi
06.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:52

Yozgat'ta 62 yaşındaki Hülya İpek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) girdi.

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren İpek, AA muhabirine, sınavdan bir beklentisinin olmadığını, okumayı ve sınav heyecanını sevdiğini söyledi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını dile getiren İpek, kendisini geliştirdiğini belirtti.

İpek, 55 yaşında ilahiyat fakültesini kazanıp tamamladığını ifade ederek, "Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde örgün öğretimde öğrenciyim ayrıca açık öğretimden felsefe okuyorum. Dün itibarıyla da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İslami İlimler Fakültesine kaydoldum. Şimdi de KPSS'ye giriyorum." dedi.

Kaynak: AA

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