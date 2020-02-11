Yozgat'ta 6 ilçede eğitime kar engeli
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Yozgat'ta 6 ilçede eğitime kar engeli

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

11.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:28
Yozgat'ta 6 ilçede eğitime kar engeli

(İHA) – Yozgat'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Şubat 2020 günü için , Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ayrıca hamile ve engellilerle birlikte diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve başka kronik ağır hastası kamu personelinin de belirtilen ilçelerde aynı tarihte bir 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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