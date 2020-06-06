Yozgat'ta 50 ekiple trafik güvenliği uygulaması
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Yozgat'ta 50 ekiple trafik güvenliği uygulaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası giriş çıkış kısıtlamalarının kaldırılması ve yaz tatilinin başlamasıyla yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle Yozgat'ta denetimler artırıldı.

06.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası giriş çıkış kısıtlamalarının kaldırılması ve yaz tatilinin başlamasıyla yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle Yozgat'ta denetimler artırıldı.

"Bozok Trafik Güven Uygulaması" ismiyle yapılan denetimlerde, Kırıkkale il sınırından Sivas il sınırına kadar 243 kilometre yol güzergahında 40 emniyet ve 10 jandarma olmak üzere 50 ekipte 125 personel görev aldı.

Araçları durduran ekipler, sürücülerin sorgulamasını yaparken trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesinin, yaşanacak sosyoekonomik kayıpların ortadan kaldırılmasının, mümkün olduğunca daha çok ekip ve personelle görünür olunmasının ve vatandaşların trafikte daha dikkatli seyretmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen uygulamadan memnun kalan sürücüler ise güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ankara'dan Erzincan'a giden Burak Sarıkaya, yol boyunca emniyet ve jandarma ekiplerini gördüklerini söyledi.

Sarıkaya, "Normalleşme sürecinde trafikte yoğunlaşma var. Trafik ekiplerimiz de bizim can güvenliğimiz için 24 saat mücadele ediyorlar, hepsine teşekkür ederim." dedi.

Yozgat'ta 50 ekiple trafik güvenliği uygulaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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