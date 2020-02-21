Yozgat'ta 49 parça tarihi eser ele geçirildi
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Yozgat'ta 49 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta 49 parça tarihi eser ele geçirildi.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Yozgat'ta 49 parça tarihi eser ele geçirildi

'ta 49 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesine bağlı mevkisinde devriye sırasında durdurdukları şüpheli M.K'nin üzerinde yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke, 6 kemer tokası, 1 mühür, 1 eşek heykeli, 1 boncuk ve 4 metal obje olmak üzere 49 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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