Yozgat'ta 48 saat su kesintisi uygulanacak
Yozgat kent merkezinde 2 gün su kesintisi yaşanacak.
22.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:48
Yozgat kent merkezinde 2 gün su kesintisi yaşanacak.
Yozgat Belediyesinden yapılan açıklamada, kente su sağlayan borulardaki yenileme çalışması sebebiyle 48 saat kesinti yaşanacağı bildirildi.
Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması istenen açıklamada, kesintinin 23 Eylül Çarşamba günü 08.00'den itibaren 48 saat süreceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul