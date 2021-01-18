Yozgat'ta 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi
18.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:36
Yozgat'ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi.
Yozgat'ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi.
Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 2000/4 dönem 46 acemi yemin etti.
Yemin törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve askeri personel katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul