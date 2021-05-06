Yozgat'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Yozgat'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yozgat'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iş yerlerinden kamyon tamir parçası ve bakır eşya çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iş yerlerinden kamyon tamir parçası ve bakır eşya çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sorgun Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden kamyon pistonu ve bakır malzeme çalındığı ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti.

Zanlılar A.K, O.Ç, A.Ö. ve S.C, çaldıkları malzemeleri satmak isterken suçüstü yakalandı.

Daha önce de hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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