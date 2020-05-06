Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı
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Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı

Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı
06.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:12

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Yozgat genelinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Yozgat genelinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Açıklamada DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Yozgat'ta 1 Mayıs'ta başlayan 2020 yılı sulama sezonunda kentte 371 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yozgat ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Yenimahalle sağ ve sol sahil sulamasıdır. İş kapsamında 49 bin 130 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon 717 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlde önemli projelerden birisi de Uzunlu sulamasıdır. İş kapsamında 72 bin 220 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 73 milyon 660 bin katkı sağlanması hedeflenmektedir."

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sitem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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