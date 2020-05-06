Yozgat'ta 371 bin 250 dekar tarım arazi sulanacak
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Yozgat'ta 371 bin 250 dekar tarım arazi sulanacak

Yozgat'ta 371 bin 250 dekar tarım arazi sulanacak
06.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:03

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yozgat il ve ilçelerinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yozgat il ve ilçelerinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edileceği bildirildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı belirtilen açıklamada, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği belirtildi.

Açıklamada "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" denildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konulduğu bildirilen açıklamada "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Yozgat'ta 01.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Yozgat ilimiz ve ilçelerimizde toplam 371.250 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Yozgat il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 371.250 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yozgat'ta en önemli sulama projelerinin belirtildiği açıklamada "En önemli sulama projesi Yenimahalle Sağ ve Sol Sahil Sulamasıdır. İş kapsamında 49 bin 130 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon 717 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yozgat'ta önemli projelerden birisi de Uzunlu Sulamasıdır. İş kapsamında 72 bin 220 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 73 milyon 660 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edildiği hatırlatılan açıklamada "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" sözleri kullanıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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