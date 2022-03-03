Yozgat'ta 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü ( Afad ) Halil İbrahim İbiş, kentte bir yıl içerisinde 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini söyledi.

Deprem Haftası dolayısıyla AFAD müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenleyen İbiş, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini anımsatarak, 238 eğitimci tarafından İçişleri Başkanlığınca geliştirilen "AFAD Gönüllülük Sistemi" üzerinden eğitim verildiğini belirtti.

İbiş, Yozgat'ta 1628 AFAD gönüllüsü bulunduğunu ifade ederek, "2021 yılında 19 AFAD gönüllüsüne saha eğitimi verildi. 2022'de ise bu sayıyı 160'a çıkaracağız." dedi.

Afet acil durum çantasını tanıtan ve vatandaşların afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılayabilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığınca AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildiğini dile getiren İbiş, "Her vatandaşın bu uygulamayı cep telefonlarına indirmesini istiyoruz. Acil bir durum halinde bu uygulamayı kullandığınızda ilgili birim ekipleri en kısa sürede kişiye ulaşmaktadır." dedi.

İbiş, 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda yarın ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da Erdoğan Akdağ Fen Lisesi'nde deprem tatbikatı yapılacak." diye konuştu.