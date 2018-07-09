Yozgat'ta 330 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolcu otobüsünün bagajında iki İran uyruklu vatandaşa ait valizlerde 330 paket kaçak sigara ele geçidi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez Muslubelen yol arama ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında yapılan aramalarda yolculardan İran uyruklu R.A.A. ve B.S.'ye ait valiz içerisinde 330 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler, sigarayı imha etmek üzere el koyarken, İran uyruklu iki şüpheliye 4 Bin 620 TL. idari para cezası kesildi. - YOZGAT