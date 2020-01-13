Yozgat'ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi

13.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:18

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 31 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akdağmadeni ilçesi Melikli köyü mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Doğu Roma ve Osmanlı dönemine ait oldukları değerlendirilen metal kalkan, 23 sikke, mühür, yüzük, 2 metal haç, 2 süs eşyası ve kapı çanı bulundu.

Sürücü S.K. gözaltına alındı, tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA