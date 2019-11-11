Yozgat'ta 286 bin 655 fidan toprakla buluştu

11.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:11

Fidan dikilecek alandan görüntü

Fidan dikmek için gelen öğrenciler ve vatandaşlar

Vali Kadir Çakır'ın konuşması

Milletvekili Bekir Bozdağ'ın konuşması

Fidan dikimi

YOZGAT - Yozgat'ta "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, 286 bin 655 fidan dikildi.

Yozgat merkez Erkoçtepe mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ülke genelinde yapılan fidan dikim etkinliğinin sadece Türkiye için değil dünya için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Çakır, "Bizim topraklarımız çok önemli ve dünyanın zor bir coğrafyasında yaşıyoruz. İçinde Yozgat'ın da olduğu çok sayıda şehidimizi, gazimizi bu topraklar için verdik. Toprak için kan akıtıyoruz ama toprak bize biz toprağa baktığımız zaman maalesef bu kanın bedelini vermemiş oluyoruz. Bir toprağa, bir insana yapılabilecek en güzel şey toprağı yeşil ile buluşturmak, bu anlamda bugün ilimizde 314 noktada 286 bin 655 ağaç toprakla buluşuyor etkinliğimize 28 bin kişi katılıyor." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da, güzel bir çevrenin her türlü güzelliğin de ana şartı olduğunu belirtti.

Bozdağ, "Eğer çevremiz güzel olursa orada yaşayan insanların da güzel olması ve iyi duygularla sağlıklı bir şekilde yaşaması daha kolay, daha iyi olur. Türkiye'nin dört bir yanında saat 11.11'de Sayın Cumuhurbaşkanımızın himayelerinde büyük bir fidan dikim kampanyası başlatıldı, adeta milli fidan dikim günü oldu bugün. İnşallah bundan sonra da öyle anılır ve milletimiz bugüne büyük değer verir." diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine Yozgat Belediye Başkanı Celel Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA