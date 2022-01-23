Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı - Haberler
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Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 köy yolu, ulaşıma kapandı.

YOZGAT'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, 247 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri şehir içinde, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışma yaptı. Vatandaşlar karı sevinçle karşıladıklarını belirterek, özellikle bu yağışların kuraklığı karşı çok önemli olduğunu söyledi.


Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Yozgat'ta 247 köy yolu kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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