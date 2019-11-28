Yozgat'ta 20 tarihi eser ele geçirildi
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Yozgat'ta 20 tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta otomobilde yapılan aramada 20 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18
Yozgat'ta 20 tarihi eser ele geçirildi

'ta otomobilde yapılan aramada 20 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçesine bağlı Saray köyünde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 14 santimetre uzunluğunda kadın başı figürü, çeşitli ebatlarda 16 sikke ve 3 metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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