Yozgat'ta 20 tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta otomobilde yapılan aramada 20 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta otomobilde yapılan aramada 20 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 14 santimetre uzunluğunda kadın başı figürü, çeşitli ebatlarda 16 sikke ve 3 metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.