Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu olduYOZGAT'ta, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

YOZGAT'ta, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Yozgat'ta yaşayan Ayten İncekoca (58) nefes darlığı, Hacı Emre Akkan da (18) yüksek ateş şikayeti ile pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesine başvurdu. İncekoca ile Akkan'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 kişi tedavi altına alındı. 5 gün yoğun bakımda kalan İncekoca 19, Akkan ise 7 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 kişi, odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. İncekoca ile Akkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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HABER: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

Kaynak: DHA