Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:33
Yozgat'ın 9 evde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yozgat'ın 9 evde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yerköy ilçesinde evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Ö.Ö. ile F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan