Yozgat'ta 2 bin 20 adet çam fidanı dağıtıldı

31.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:06

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri,'Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile vatandaşlara çam fidanı dağıttı.



Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çam dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara 2 bin 20 adet çam fidanı dağıttı. 2 bin 20 adet çam fidanı yaklaşık yarım saat içerisinde bitti. Ekipler fidan dağıtım töreninde yılbaşı eğlencelerinde çamların kesilmemesi, onların yerine fidan dikilmesi gerektiğine dikkat çekti. - YOZGAT

Kaynak: İHA