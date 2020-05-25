Yozgat'ta 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
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Yozgat'ta 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Yozgat'ta 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
25.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:52

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak'taki sitede yaşayan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Hastaya A blokta 7 dairede temaslı, D blokta 1 dairede temaslı kişiler tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat 22.00'den 2 Haziran 00.00'a kadar A Blok'ta bulunan tüm dairelerin ve D blok zemin katta 1 dairenin giriş çıkışları kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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