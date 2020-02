Yozgat'ta 19 komiser yardımcısı göreve başladı

03.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:43

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Komiser Yardımcılığı görevine atanan 19 personel için tören düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 19 komiser yardımcısı kurban kesimi ve dualarla görevlerine başladı.



İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk komiser yardımcılığına atanan personel ile tek tek tokalaşarak görevlerinde başarılar diledi.



Emniyet teşkilatının huzur ve güvenliği sağlamak için haftanın her günü kesintisiz çalıştığını söyleyen Emniyet Müdürü Esertürk, komiser yardımcılarına seslenerek "Her şeyden önce görev yaparken yasalarla size verilen yetkileri özellikle vatandaşa çok yakın olarak kullanın ve vicdanınızın sesinizi her zaman dinleyin. Yasalarla, verilen görevleri harfiyen uygulayın. Adaletli olun ve hiçbir zaman görev bilincinden, meslek etiğinden uzak kalmayın.



Disiplinli olun disiplinden asla vazgeçmeyin. Halkımıza her zaman yakın olun çünkü bizim amacımız halkın güvenini sağlamak" dedi.



Konuşma sonrası 19 komiser yardımcısı görev başı yapmak için araçlarına binerek ilk devriyelerini yaptı. - YOZGAT

Kaynak: İHA