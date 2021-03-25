Yozgat'ta 180, Sivas'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Yozgat'ta 180, Sivas'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

25.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:28
Yozgat'ta 180, Sivas'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta 180, Sivas'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta 180, Sivas'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sivas

Sivas'ta da kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 10 köy yolunu açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat karayolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Niğde

Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları küredi, esnaf dükkanlarının önünü temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerdeki köylerde ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yapıyor.

Nevşehir

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Belediye ekiplerince cadde ve sokaklar kardan arındırıldı.

Meteorolojik verilere göre, il genelindeki kar yağışının aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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